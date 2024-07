Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono giurati amore eterno. Tra gli invitati al matrimonio, celebrato in una bellissima location situata in Toscana, alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Le poche foto disponibili sui social hanno fatto impazzire i fan.

Il matrimonio di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo

Qualche settimana fa, intervistato da Repubblica, Nicolas Vaporidis aveva ammesso di essere pronto a giurare amore eterno alla fidanzata Ali Rinaldo. Da sempre estremamente riservato, l’attore non aveva svelato la data del grande giorno, ma grazie ad alcune condivisioni social sappiamo che il matrimonio è stato celebrato domenica 21 luglio 2024, presso il Castello di Montalto in Toscana.

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo si sono sposati

Nicolas Vaporidis ha scelto un abito classico blu scuro, con camicia bianca, mentre Ali Rinaldo ha optato per un vestito ovviamente bianco, con strascico non eccessivo. Al matrimonio hanno partecipato familiari e amici intimi. Tra gli invitati anche alcuni Vip, come Edoardo Tavassi e la compagna Micol Incorvaia. “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così farò con lei“, aveva raccontato Nicolas a Repubblica parlando di Ali.

La nuova vita di Nicolas Vaporidis

Da tempo, ormai, Nicolas si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, reality che ha accettato solo per soldi, è tornato alla sua vita da ristoratore. L’attore ha due locali, uno in Inghilterra e l’altro a Roma, per cui vive tra l’Inghilterra e l’Italia. Nonostante tutto, nel giorno del matrimonio, Vaporidis ha intonato insieme agli amici Notte prima degli esami, canzone che ha fatto da colonna sonora ad uno dei film più importanti della sua carriera.