Nicolas Vaporidis, vita da ristoratore dopo l’Isola: l’attore serve i tavoli del suo ristorante

Nicolas Vaporidis: la vita dopo l’Isola

Dopo la vittoria conquistata all’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis è tornato alla sua vita di sempre a Londra e in queste ore è stato avvistato mentre serviva i tavoli del suo ristorante, a cui si è dedicato anima e corpo e che continua a portare avanti in attesa di nuovi progetti interessanti nel campo cinematografico.

Al fianco dell’attore nella sua vita londinese sarebbe sempre presente la fidanzata Ali, di cui finora Vaporidis ha preferito non svelare troppo in pubblico.

Chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis

Non si sa praticamente nulla di Ali, la ragazza che avrebbe conquistato l’attore. Durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi lo stesso Vaporidis ha però confessato: “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io” aveva detto di lei durante la sua esperienza televisiva, e ancora: “Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole.

Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso,valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei”.