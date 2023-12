Nicolas Vaporidis, l'addio al cinema: "L'Isola? Solo per soldi. Questa è la mia ultima intervista"

Nicolas Vaporidis ha confessato di aver detto definitivamente addio al mondo del cinema e ha anche svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis: l’addio al cinema

Nicolas Vaporidis ha aperto un ristorante a Londra insieme ad un socio e oggi sembra aver finalmente trovato la sua strada che, però, non sembra comprendere più il cinema. L’attore ha confessato che dopo il successo avuto durante i suoi 20 anni gli sarebbero stati proposti solamente ruoli che non avrebbe voluto interpretare, e ha anche ammesso di non sentirsi più in grado di recitare. La sua ultima apparizione in tv resterà probabilmente quella del 2022, all’Isola dei Famosi, dove ha confessato di aver partecipato solamente per soldi.

“Ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati”, ha affermato, e ancora: “L’equivalente di sei, sette anni di stipendio del nostro general manager a Londra. Odiavo stare all’Isola, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica.” Oggi l’attore sembra aver trovato finalmente la felicità e in tanti si chiedono quali altre sorprese riserverà per lui il futuro. Sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.