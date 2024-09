Due ventenni originari del Burkina Faso sono stati trovati morti nel lago di Castel Gandolfo, in provincia di Roma. L’incidente è avvenuto quando uno dei ragazzi si è tuffato in acqua e non è più riemerso.

Roma, due adolescenti muoiono nel lago di Castel Gandolfo

Vedendo l’amico in difficoltà, il secondo ragazzo è sceso in acqua per aiutarlo, ma anche lui è scomparso sott’acqua. L’allerta è scattata poco prima delle 16 quando un terzo giovane, che era con loro, è tornato a riva in preda al panico e ha chiesto aiuto.

I tre ragazzi, ospiti di un centro di accoglienza ai Castelli Romani, avevano trascorso la giornata passeggiando in monopattino e successivamente noleggiato un pedalò. Dopo essersi allontanati verso il centro del lago, avevano iniziato a tuffarsi, non vedendo riemergere il primo, il secondo ragazzo si è immerso per soccorrerlo, ma entrambi sono stati risucchiati dalla corrente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castel Gandolfo, la polizia, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Dopo circa due ore di ricerche, i sommozzatori dei pompieri hanno trovato i corpi. Le salme sono state trasferite alla camera mortuaria dell’ospedale dei Castelli, a disposizione della Procura di Velletri, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La testimonianza del terzo ragazzo sarà fondamentale per ricostruire i dettagli.