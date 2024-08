Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Seregno (Monza e Brianza) dove una 25enne è stata colpita da un’auto e, nell’impatto, è finita contro una staccionata.

La dinamica dell’incidente

L’episodio è avvenuto questa mattina, venerdì 30 agosto, verso le ore 10 nel quartiere Ceredo. Stando alle prime informazioni, la 25enne stava attraversando via Wagner con la bicicletta in direzione del parco 2 Giugno alla Porada mentre un’auto, una monovolume Dacia, percorreva la strada dal centro urbano in direzione di Meda. All’improvviso, sulle strisce pedonali che conducono al parco è avvenuto l’impatto tra la giovane e l’auto.

Gli agenti della polizia locale devo però ancora chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Non si sa per il momento se la 25enne stesse attraversano le strisce in sella alla bicicletta o se la stesse invece trascinando a mano.

L’impatto con la staccionata

Nello scontro la 25enne è stata sbalzata per alcuni metri ed è finita contro una staccionata a bordo della strada, per poi cadere a terra.

Sul posto è giunto il personale del 118 con l’Automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Mariano. Inizialmente la giovane, durante i primi soccorsi, era cosciente, ma in un secondo momento è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza ed è stata ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.