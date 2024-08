Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri tra Qualiano e Varcaturo. Nello schianto ha perso la vita Francesco Palmieri, un ragazzo di soli 24 anni.

Incidente a Qualiano: morto 24enne

Un terribile incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 28 agosto 2024, in via Ripuaria, tra Qualiano e Varcaturo. Nello schianto ha perso la vita Francesco Palmieri, un ragazzo di soli 24 anni. Il giovane era in sella al suo scooter e stava percorrendo via Ripuaria quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un tir che procedeva in senso opposto.

Incidente a Qualiano tra scooter e tir: morto calciatore dei Rangers

Il giovane Francesco Palmieri stava guidando il suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire contro un tir che procedeva in senso opposto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, purtroppo per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Francesco Palmieri amava moltissimo lo sport e giocava nei Rangers di Qualiano, una squadra della sua città.