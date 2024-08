In via Francavilla a Latiano, crolla un negozio di detersivi. Fortunatamente, nessun ferito. Le autorità stanno indagando sulle cause, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Una forte esplosione seguita dal crollo ha scosso la notte di Latiano intorno alle 4, precisamente in via Francavilla. L’incidente ha coinvolto un edificio che ospitava un deposito e un punto vendita di detersivi.

Negozio crolla a Latiano: operazioni di recupero in corso

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni alle abitazioni circostanti, e al momento non ci sono veicoli parcheggiati nella zona colpita. Le cause del crollo sono ancora ignote e sono in corso indagini per chiarire l’accaduto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, che stanno lavorando per escludere la presenza di vittime sotto le macerie.

Maria Consiglia Tarantini, vicedirettrice del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, ha dichiarato: «Ci vorrà ancora un po’ di tempo per determinare le cause del crollo. Per ora, il nostro focus è sull’eventuale presenza di persone sotto le macerie.

Crollo di un negozio a Latiano: le squadre di soccorso sono al lavoro

Le informazioni raccolte, tra cui quelle delle telecamere e delle testimonianze, indicano che non ci sono persone coinvolte. Stiamo anche utilizzando i nostri cani da ricerca per confermare questa situazione, siamo impegnati a completare le operazioni il più rapidamente possibile per evitare ulteriori pericoli». Per quanto riguarda l’ipotesi di un’esplosione causata da una bomba, Tarantini ha precisato che «sarà la polizia giudiziaria a occuparsene dopo la conclusione della fase di soccorso».