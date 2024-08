Distrutto un caccia F-16 delle Forze armate dell’Ucraina e il pilota è morto. La notizia diffusa dal Wall Street Journal è stata confermata dallo Stato maggiore di Kiev.

Un caccia da combattimento F-16 di fabbricazione Usa, in dotazione alle forze ucraine, è andato distrutto a seguito di uno schianto avvenuto il 26 agosto scorso.

A seguito delle indagini effettuate è stato confermato che l’aereo da guerra è precipitato ed è andato distrutto lunedì, quando la Russia ha lanciato un’importante raffica di missili e di droni contro l’Ucraina.

“Durante l’avvicinamento all’obiettivo, la comunicazione con uno degli aerei è andata persa. Come si è scoperto in seguito, l’aereo si è schiantato mentre respingeva un massiccio attacco combinato di missili e aerei russi e dopo aver distrutto tre missili da crociera e un drone d’attacco“. Lo ha fatto sapere il Comando aereo “Ovest” delle Forze aeree dell’Ucraina sui social media.

Il comando occidentale dell’aeronautica militare ucraina ha affermato sui social che il pilota Oleksiy Mes è morto nella missione di combattimento.

Mes è stato uno dei primi piloti ucraini ad essere addestrato sull’F-16. Il suo nominativo di chiamata era “Moonfish“.

“Ogni persona in Ucraina dovrebbe essere per sempre grata a coloro che hanno fatto la scelta più importante della loro vita, una scelta per l’Ucraina e per il bene della nostra dignità nazionale ucraina”. Queste le parole del presidente Zelensky sui social media postando le foto dell’incontro con alcuni dei familiari dei militari morti durante la guerra.