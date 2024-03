Antonio Tajani ha espresso la propria opinione in merito alle ultime affermazioni del presidente Vladimir Putin sulle forniture di F-16 all'Ucraina

Il vice premier è stato ospite alla trasmissione di Rai 1 Cinque Minuti.

Tajani: “Sugli F-16 Putin fa propaganda”

“Mi pare molta propaganda: la Russia ha fatto una brutta figura con l’attentato, mi è sembrato strano che i servizi non l’abbiano evitato” ha dichiarato il capo della Farnesina intervistato da Bruno Vespa “Ora cerca di distogliere l’attenzione. Non credo che Putin voglia la guerra mondiale, anche perché non la vincerebbe“.

La minaccia russa

Il Cremlino ha fatto sapere che non ha progetti su nessun Paese dell’Alleanza Atlantica e che non attaccherà la Polonia, gli Stati baltici o la Repubblica Ceca. Qualora tuttavia l’Occidente dovesse fornire caccia F-16 all’Ucraina, questi saranno abbattuti. Parlando ai piloti dell’aeronautica russa, il presidente Vladimir Putin ha affermato che l’alleanza militare guidata dagli Usa si è espansa ad est verso la Russia dopo la caduta dell’Unione Sovietica nel 1991, ma che Mosca non ha intenzione di attaccare uno Stato membro della Nato.

Putin: “Saranno obiettivi legittimi”

Nel suo discorso il capo del Cremlino ha spiegato che i caccia forniti a Kiev dagli alleati occidentali saranno trattati come qualsiasi altro velivolo da guerra e “Se saranno utilizzati da campi d’aviazione di Paesi terzi, diventeranno per noi obiettivi legittimi, ovunque si trovino“. Tra i principali Paesi europei impegnati nella fornitura di F-16 all’Ucraina ci sono soprattutto Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi. Una coalizione di Stati ha inoltre promesso di contribuire all’addestramento dei piloti ucraini.