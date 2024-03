Najīb Mīqātī, primo ministro del Libano attende ai piedi dell’aereo l’uscita della presidente del Consiglio Meloni, ma quando vede una donna bionda scendere le scale si avvicina per un saluto caloroso. Tuttavia, non si trattava di Giorgia Meloni bensì di Patrizia Scurti, segretaria della premier.

Nel video condiviso sui social si vede il primo ministro, Miqati, fare un rapido dietrofront, quando gli fanno notare l’errore, e tornare vicino alla scaletta dell’aereo, pronto a salutare la premier Giorgia Meloni, che scende dalla scaletta. Una gaffe divertente e già virale sui social, dove gli utenti sorridono del simpatico siparietto avvenuto all’aeroporto di Beirut.

Patrizia Scurti è la segretaria particolare di Giorgia Meloni e lavora con la premier da circa 18 anni. Scurti è anche l’unica che partecipa, insieme a consiglieri diplomatici ed eventuali traduttori, a tutti gli incontri e i bilaterali istituzionali con gli omologhi europei e del mondo.

«Voi non ci siete durante le feste con la famiglia, non ci siete per i vostri amici, i vostri fidanzati e fidanzate, mogli e mariti. Rinunciate a tutto per garantire quella pace di cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca seduti comodamente dal divano di casa loro. Perché la pace non si costruisce con i sentimenti e le buone parole, la pace è soprattutto deterrenza e impegno, sacrificio».