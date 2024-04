Nel cuore della notte, una conversazione telefonica di 25 minuti ha avuto luogo tra il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu. Durante la chiamata, Biden ha comunicato con chiarezza a Netanyahu che gli Stati Uniti non avrebbero supportato un eventuale contrattacco da parte di Israele contro l’Iran, in seguito all’attacco di quest’ultimo avvenuto nelle ultime ore.

Attacco Iran: USA non saranno coinvolti in operazioni offensive

Pur riaffermando il sostegno incondizionato nei confronti di Israele, il Presidente americano ha sottolineato che gli Stati Uniti non sarebbero coinvolti in alcuna azione offensiva contro Teheran e non avrebbero appoggiato un’eventuale operazione di questo tipo.

Biden: “Sostegno degli USA a Israele”

Biden ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate dal Fatto Quotidiano: “Ho parlato con il premier Netanyahu e gli ho ribadito l’incrollabile impegno dell’America alla sicurezza di Israele”.

Biden: “Una “vittoria” per Israele”

Il presidente USA ha aggiunto: “Israele ha dimostrato una notevole capacità di difesa contro un attacco senza precedenti, inviando un messaggio chiaro ai suoi nemici sul fatto che non possono minacciare la sicurezza di Israele”. Biden ha inoltre suggerito a Netanyahu di considerare la notte come una “vittoria” per Israele, poiché, secondo le prime valutazioni, l’attacco dell’Iran contro lo Stato ebraico sembra non aver avuto successo.