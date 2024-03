Giorgia Meloni in Libano: evitare un’escalation tra Hezbollah e Israele

Giorgia Meloni è in Libano: ecco che cosa ha affermato la Premier italiana.

Giorgia Meloni, in Libano, ha incontrato il primo ministro Najib Miqati, durante la giornata di ieri, a Beirut. Scopriamo che cosa ha detto la Premier italiana.

Meloni, escalation: le sue parole

In quest’occasione, Giorgia Meloni ha spiegato di voler evitare una escalation tra Hezbollah e Israele. La presidente del consiglio ha quindi affermato che l’Italia vuole continuare a contribuire alla sicurezza e alla stabilità del Libano, in particolare in questo momento storico.

Libano, cosa farà l’Italia

Dopo le parole di Meloni, è chiaro dunque che l’Italia vuole collaborare a pieno per poter sostenere quelle che sono le forze militari libanesi. Da quanto è emerso, a tal proposito, esiste anche un’ipotesi secondo cui potrebbe esserci una crescita di presenza di militari italiani nella missione bilaterale Mibil. Anche Antonio Tajani aveva fatto delle affermazioni in questo senso.

Le parole di Antonio Tajani

I nostri militari non sono lì solo per fare la guardia alla bandiera ma sono un braccio operativo della politica internazionale.

Sono state le parole del Ministro degli esteri, Antonio Tajani.

Intanto questo sarà un nuovo giorno di visite per Giorgia Meloni in Libano. La premier, intorno alle ore 11 incontrerà il contingente militare italiano a Shama.