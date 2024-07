Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio, una bambina di tre anni è morta in un incidente stradale a Villabate, in provincia di Palermo.

Bimba morta a Villabate: indagata anche la madre

La Procura di Palermo ha avviato un’indagine per omicidio stradale nei confronti di entrambi i genitori della piccola Aurora Brusa. Il padre, Rosario Brusa, era alla guida della Volkswagen Polo che si è schiantata contro un muro. Dai risultati degli esami tossicologici è emerso che avesse un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. L’uomo, inoltre, stava guidando senza patente, poiché gli era già stata ritirata precedentemente, e l’auto non era assicurata.

La dinamica dell’incidente

Oggi, anche la madre è stata iscritta nel registro degli indagati. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe tenuto la bambina in braccio anziché sistemarla nel seggiolino di sicurezza, come previsto dalla legge. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 3 del mattino in via Natta, in prossimità di una curva. La famiglia stava tornando a casa dopo una serata in pizzeria. Lo schianto non è stato violento, ma è stato sufficiente a far volare via la bambina, che appunto non era legata nel seggiolino. Gli altri membri della famiglia, inclusi il gemello della piccola e il fratello maggiore di 14 anni, sono rimasti illesi.

Il padre rischia l’accusa di omicidio stradale

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, la bimba è deceduta durante il trasporto in ospedale. Sul suo corpo verrà effettuata l’autopsia presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Al momento, la vettura è stata sequestrata. Il padre di Aurora si è giustificato dicendo che i freni hanno smesso improvvisamente di funzionare, dichiarazione che sarà attentamente esaminata dagli inquirenti. Il 40enne, già noto per un precedente incidente, rischia di essere accusato di omicidio stradale.