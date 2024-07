Il corpo di una donna è stato trovato questa mattina nell’Arno. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compreso il gesto volontario.

Il ritrovamento del cadavere nel fiume

Un mistero ancora da risolvere quello del corpo trovato questa mattina, lunedì 8 luglio, nell’Arno, a Pisa.

Intorno alle ore 8, il cadavere di una donna è stato recuperato dal fiume dai Vigili del Fuoco, sulla sponda lato lungarno Simonelli, all’altezza del Ponte Solferino.

Il corpo appartiene a una donna di 76 anni.

Le indagini sulla morte della donna

Il corpo è stato recuperato dal fiume tramite l’uso della barella con verricello dai vigli del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche l’ambulanza del 118 e la polizia municipale.

Al momento è ancora presto per conoscere le cause dalla morte. Gli inquirenti stanno lavorando per capire la dinamica del decesso e, per ora, non escludono alcuna pista: dall’incidente dovuto a una caduta accidentale in acqua, al malore, a un gesto volontario da parte dell’anziana.