Il passante si è gettato in acqua per salvare il bambino, caduto nel fiume per cause ancora da accertare

Tragedia sfiorata a Cassano d’Adda, in provincia di Milano. Un bambino di 5 anni è caduto nel fiume, ma fortunatamente è riuscito a salvarsi, grazie soprattutto all’aiuto di un passante che si è gettato in acqua per soccorrerlo.

La caduta in acqua

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 15:30 di sabato 6 luglio, quando è arrivata la prima chiamata ai soccorsi.

Sembra che il bambino stesse camminando per via Cantarana, una strada che costeggia un piccolo affluente dell’Adda, quando, per ragioni ignote, è caduto nel fiume.

L’arrivo dei soccorsi e il salvataggio del passante

Diversi sono stati i passanti che hanno notato il piccolo in acqua e la chiamata ai soccorsi è stata immediata. Quando però vigili del fuoco, sommozzatori con gommoni, ambulanze con elisoccorso e carabinieri sono arrivati sul posto, il bambino era già stato tratto in salvo sulla riva. Sembra infatti, dal racconto dei testimoni, che fosse riuscito ad aggrapparsi a una grata per non essere trascinato via dalla corrente. Infine, provvidenziale è stato l’aiuto di un passante che, notando il bambino in difficoltà, si è gettato in acqua per soccorrerlo. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso.