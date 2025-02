Un’azione crudele e sconvolgente compiuta da una giovane madre a Tarare, in Francia. La ragazza, di 17 anni, avrebbe preso un paio di forbici e ucciso il suo figlio neonato. La donna avrebbe poi registrato l’atto e inviato il video al padre del bambino, che, sconvolto, ha prontamente allertato le autorità.

Orrore a Tarare, uccide il figlio neonato con le forbici e invia il video al padre

Stando a quanto riportato da Le Pays, il tragico episodio si è verificato in un appartamento a Tarare, in Francia, domenica 23 febbraio.

La madre, una ragazza di 17 anni, frequenta l’ultimo anno di un corso di laurea professionale in MRC a Tarare. La Procura di Lione ha avviato un’indagine per infanticidio e la giovane madre sarà interrogata per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Al momento, però, la donna è ricoverata in ospedale, motivo per cui è stata temporaneamente esclusa dalla custodia cautelare in carcere.

Si ipotizza che il neonato sia stato ucciso poco dopo la sua nascita. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva BFM, al momento del crimine erano presenti in casa quattro familiari. Sconvolti dalla scena, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale, dove sono stati assistiti per lo stato di shock profondo in cui si trovavano.