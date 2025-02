Un neonato di appena 15 giorni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato morso dal cane di famiglia. L’aggressione è avvenuta oggi, venerdì 21 febbraio, nel primo pomeriggio, intorno alle 13.30, nel quartiere Novoli di Firenze. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il morso sarebbe avvenuto mentre stavano pranzando nella propria abitazione.

Firenze, neonato morso da un cane: operato d’urgenza

La madre avrebbe portato il piccolo direttamente al policlinico di Careggi senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. Il neonato è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico, che, secondo quanto comunicato dal nosocomio pediatrico, è perfettamente riuscito.

Secondo le prime indiscrezioni, non sarebbero previsti danni neurologici, poiché la ferita avrebbe interessato solo la pelle e l’osso del cranio, che è stato ricostruito durante l’operazione. Il bambino è ora ricoverato in terapia intensiva neonatale e la prognosi resta riservata.

Oltre al neonato, anche un giovane di 24 anni sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente. Trasportato in codice giallo al Careggi, le sue condizioni sono state giudicate meno gravi. Le indagini cercano di chiarire il suo ruolo, poiché era presente al momento del morso.

Firenze, neonato morso da un cane: le indagini

Su segnalazione del 118, è intervenuta la polizia: una prima volante è arrivata in ospedale, mentre una seconda si è diretta all’abitazione, dove ha identificato alcuni familiari. Ora si attende l’arrivo di un veterinario per prendere in carico il cane.

Ad attaccarlo sarebbe stato uno Staffordshire Bull Terrier, una delle razze canine più popolari di origine britannica.