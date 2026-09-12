Mostre, audizioni e decisioni: cosa succede in Puglia questa settimana

Mostre, audizioni e decisioni: cosa succede in Puglia questa settimana

Tra audizioni istituzionali e mostre d'arte, la Puglia si prepara a una settimana ricca di eventi. Dal futuro del Teatro Petruzzelli alle riflessioni sull'arte contemporanea, ecco cosa non perdere.

La Puglia si prepara a una settimana intensa, tra appuntamenti istituzionali e culturali di rilievo. Il Consiglio Regionale ha in programma diverse audizioni che toccheranno temi cruciali come la salvaguardia del patrimonio artistico, la salute e l’ambiente. Parallelamente, il mondo dell’arte contemporanea offre una serie di mostre che spaziano dalla riflessione sulla libertà artistica alla ricerca di fenomeni atmosferici effimeri.

Gli eventi in programma riflettono la vivacità culturale e istituzionale della regione, offrendo spunti di riflessione e dibattito su temi di attualità e di interesse collettivo.

Le audizioni del Consiglio Regionale

Lunedì 14 settembre, il Consiglio Regionale della Puglia aprirà i lavori con una serie di audizioni congiunte delle I Commissione e VI Commissione. Al centro del dibattito ci sarà la situazione finanziaria del Teatro Petruzzelli di Bari, un tema cruciale per garantire la continuità artistica e la tutela dei lavoratori.

Parteciperanno all’audizione l’Assessora alla Cultura il Direttore del Dipartimento Cultura e rappresentanti del Ministero della Cultura, della Sovrintendenza e della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli.

Nel pomeriggio, la III Commissione affronterà il tema delle malattie neuromuscolari degenerative con un focus sull’attuazione della DGR n. 1366 del 5 ottobre 2023 e sulla disciplina del ‘fine vita’.

Interverranno esperti del settore, tra cui il dott. Alberto Fontana del Centro NeMO Italia e il dott. Eustachio D’Errico del DH motoneurone Policlinico Bari.

Le nomine e le questioni ambientali

Mercoledì 16 settembre, la II Commissione si occuperà delle nomine di competenza del Consiglio Regionale, tra cui la designazione di un rappresentante del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ente Parco nazionale Gargano. Giovedì 17 settembre, la VI Commissione affronterà la situazione lavorativa dei formatori impiegati presso i CPI nella commessa ARPAL, con l’ascolto dell’Assessore al Lavoro e del Presidente di Arpal Puglia.

Nel pomeriggio, la IV Commissione discuterà di questioni ambientali, tra cui i roghi e la presunta combustione illecita di rifiuti nel Comune di Carapelle (FG) e lo stato di attuazione del Programma FEAMPA 2021-2027.

Le mostre d’arte contemporanea

Nel frattempo, il mondo dell’arte contemporanea offre una serie di mostre che spaziano dalla riflessione sulla libertà artistica alla ricerca di fenomeni atmosferici effimeri. A Torino, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospita la personale di Adji Dieye‘Continente Arte’, una riflessione sul concetto di libertà artistica e sui dispositivi attraverso cui l’arte contemporanea viene narrata dal sistema dell’arte.

La mostra, a cura di Ilaria Bernardi, riunisce una serie di nuove produzioni di Dieye, tra cui una video-installazione e una serie di installazioni scultoree. La video-installazione, in particolare, è focalizzata sul concetto di libertà artistica e prende in esame i dispositivi attraverso cui l’arte contemporanea viene spesso narrata dal sistema dell’arte, in particolare da quello del mercato.

Le altre mostre in programma

A Milano, la galleria BUILDING TERZO PIANO ospita la personale ‘Chasing Rainbows’ di Chiara Gambirasio un progetto espositivo che riunisce una serie di nuove produzioni realizzate durante la residenza artistica in Islanda. Al centro della ricerca di Gambirasio c’è la ‘caccia agli arcobaleni’, un percorso di ricerca più intimo che si concentra su forme estrinseche di interiorizzazione come la cangianza.

A Venezia, l’11 settembre ha segnato l’inizio di ‘Becoming and Unbecoming’, evoluzione del progetto site specific CA’DORA di Dora Fiammetta Perini. L’artista espande il progetto site specific nella sua casa studio, disegnando, dipingendo e stratificando materia sulla tela, con cui ha avvolto la sua residenza.

Infine, un nuovo intervento di arte pubblica si inserisce nel paesaggio urbano di Gibellina, capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, mostrando una dimensione più arcaica, misteriosa e riflessiva, in dialogo con le sue architetture del Novecento.