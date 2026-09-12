Mostra del Cinema di Venezia: Naza e le testimonianze shock sull'operato israeliano

Il documentario Naza, diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, sta facendo scalpore alla Mostra del Cinema di Venezia con le sue testimonianze shock sull'operato israeliano a Gaza

La 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si sta rivelando un palcoscenico di intense emozioni e dibattiti. Tra i film in concorso, Naza diretto dai registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Szor sta suscitando reazioni forti e polemiche. Il documentario, girato di notte sui tetti di Tel Aviv, svela dettagli agghiaccianti sui sistemi di intelligence israeliani utilizzati durante gli attacchi a Gaza.

Le testimonianze shock di Naza

Naza, che prende il nome dall’acronimo militare utilizzato per indicare i danni collaterali previsti durante i raid aerei, raccoglie le testimonianze di venticinque membri dell’intelligence israeliana. Questi ufficiali, intervistati in anonimato, raccontano come vengono pianificati gli attacchi, mettendo in conto la morte di civili, tra cui donne e bambini.

Le loro confessioni rivelano un sistema che, grazie all’intelligenza artificiale, identifica obiettivi e calcola il numero di vittime civili accettabili.

La deumanizzazione delle vittime

Uno degli aspetti più agghiaccianti del documentario è la descrizione di come l’algoritmo utilizza anche le parole dei bambini palestinesi, come “Papà torna a casa” per determinare i bersagli.

I militari intervistati raccontano di sentire le urla disperate dopo gli attacchi, descrivendo una guerra da remoto che a volte sembra un videogioco. Alcuni ufficiali mostrano orgoglio per il loro lavoro, mentre altri esprimono rimorso e si interrogano sulla loro umanità.

Il contesto della Mostra del Cinema di Venezia

Il direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera ha difeso la scelta di includere Naza in concorso per il Leone d’oro, sottolineando l’importanza di affrontare temi così rilevanti. “Non ho avuto dubbi nel farlo”, ha dichiarato Barbera. “Non ammetterlo sarebbe stato ingiusto, un atto di codardia.” Le polemiche non sono mancate, soprattutto da parte dell’Esercito israeliano, che ha definito le testimonianze anonime e false.

Altri film in concorso

Oltre a Naza, la Mostra del Cinema di Venezia ha visto la partecipazione di altri film italiani e internazionali. Vanessa Scalera ha presentato Il fuoco che ti porti dentro un film che racconta il complicato rapporto tra una madre e suo figlio. Adriano Giannini è protagonista di Ritorno a Buenos Aires un’opera che tocca temi dolorosi legati alla dittatura militare argentina. Anna Foglietta ha fatto il suo esordio alla regia con Una storia un film che esplora le dinamiche familiari.

La 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si sta rivelando un evento ricco di emozioni e riflessioni, con Naza che emerge come uno dei film più discussi e impattanti.