Milano Fashion Week 2025: Chiara Ferragni di nuovo in prima fila per la moda

L’imprenditrice e influencer, Chiara Ferragni, ha riacceso i riflettori su di sé durante la prima giornata della Milano Fashion Week 2025, il principale evento della moda milanese, dopo lo scandalo del “pandoro gate” e le complesse e dolorose vicende legate alla sua vita matrimoniale.

Milano Fashion Week 2025, front row per Ferragni

Chiara Ferragni riparte dallo show di Dsquared2, un brand che l’ha accompagnata nella sua carriera nel mondo della moda e che aveva scelto anche per la sua ultima apparizione ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024.

L’imprenditrice ha mostrato la sua voglia di tornare ad ammirare in prima fila le novità del fashion system, condividendo l’evento sul suo profilo Instagram. Ha pubblicato una serie di foto accompagnate da una breve didascalia, arricchita da un’emoji commossa, in cui celebra il suo ritorno ufficiale, a partire dalla sfilata di Dsquared2 in via Rubattino per i 30 anni del brand.

Per l’occasione, Ferragni ha optato per un total look Dsquared2: un top con frange e paillettes che lascia la schiena scoperta, jeans con effetto strappato e stivaletti.

“Sono emozionata, è bellissimo essere qui. Ho riabbracciato persone che erano veramente felici di vedermi”, ha dichiarato Ferragni nel corso dell’evento.

Una nuova ripartenza per Chiara Ferragni

La sua partecipazione alle sfilate milanesi segna un vero e proprio nuovo inizio. Dopo il caso Balocco, infatti, Chiara Ferragni si era allontanata dalla Fashion Week, sia perché molti brand avevano smesso di invitarla, sia per la paura di subire contestazioni.

Il calendario della Milano Fashion Week per le collezioni Autunno/Inverno 2025-26 è ricco di eventi, da Fendi a Prada, da Marni a Etro, senza dimenticare Dolce&Gabbana e Giorgio Armani. Resta da vedere se Ferragni sarà invitata anche a queste importanti manifestazioni, segnando così il suo ritorno definitivo nel mondo della moda.