Sembra proprio che per Chiara Ferragni il periodo buio sia definitivamente passato. Eccola di nuovo in copertina, precisamente su Elle Romania, dopo una lunga pausa.

Chiara Ferragni, prima copertina dopo il pandoro-gate e divorzio da Fedez

Il 2024 è stato un anno davvero complicato per Chiara Ferragni. Lo scandalo del pandoro griffato, la marcia indietro di molti brand, la perdita di follower e il divorzio da Fedez. Insomma, un anno davvero nero. Questo 2025 in realtà non è cominciato proprio nel migliore dei modi soprattutto per via delle dichiarazioni di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti di Chiara ai danni di Fedez e viceversa. Per l’influencer però sembra stia tornando il sereno, sia sentimentalmente, dove appare molto felice accanto a Giovanni Tronchetti Provera, sia lavorativamente, visto che, dopo più di un anno, troviamo nuovamente Chiara in copertina. L’imprenditrice digitale ha infatti conquistato la copertina di Elle Romania.

La copertina su Elle Romania: “Chiara Ferragni rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda”

Come detto Chiara Ferragni ha conquistato la copertina di Elle Romania, posando per uno shooting davvero super glam. A fotografare l’influencer è stato il fotografo Nicholas Fols che, in 10 scatti, ha catturato tutta l’essenza fashion di Chiara. Dai pantaloni di pelle marroni ai maxi trench, passando pellicce fuffy e collant di pizzo. Insomma, un ritorno sicuramente in grande stile per Chiara, vedremo quando tornerà anche alle sfilate!