Dopo la lite che ha visto protagonisti Fedez e un ragazzo che aveva insultato Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale ha voluto condividere un messaggio sui social. Sarò riferito all’ex marito?

Chiara Ferragni, il messaggio sui social dopo il silenzio di Sanremo

Messaggio criptico sui social da parte di Chiara Ferragni, poco dopo la lite che ha visto protagonisti l’ex marito Fedez e un ragazzo che l’aveva insultata. Ecco cosa ha scritto su Instagram l’influencer e imprenditrice digitale: “Due persone vulnerabili troveranno sempre il modo di ricollegarsi.“ Molti fan dei Ferregnez hanno subito pensato che il messaggio fosse proprio rivolto a Fedez, ma sarà davvero così?

Chiara Ferragni risponde a un follower

Nella foto postata da Chiara Ferragni si vede un grande quadro dietro l’influencer. Un fan, ha scritto le seguenti parole: “mi drogo io o le foto dietro, socchiudendo gli occhi fino quasi a chiuderli, formano il viso di Fedez?” Poco dopo è arrivata la riposta di Chiara con un secco “No.” Inoltre, l’influencer, ha decido di disattivare i commenti dopo tutti i riferimenti all’ex marito. La Ferragni sembra quindi non volersi guardare indietro e, come ha recentemente dichiarato, con Fedez non tornerebbe mai.