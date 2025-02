Un’intervista attesa

Chiara Ferragni ha finalmente deciso di rompere il silenzio, scegliendo il programma Pomeriggio Cinque per chiarire la sua posizione riguardo alle recenti polemiche che la coinvolgono. L’influencer, nota per la sua carriera imprenditoriale e la sua presenza sui social, ha affrontato temi delicati come le accuse di truffa aggravata e i gossip sulla sua vita privata, in particolare quelli legati all’ex marito Fedez.

Le accuse e la difesa

Durante l’intervista, Chiara ha espresso la sua determinazione a dimostrare la propria innocenza riguardo alle accuse che la vedono coinvolta. “Aspettare a parlare è stato un errore”, ha dichiarato, sottolineando la sua volontà di affrontare la situazione a viso aperto. La Ferragni ha confermato di essere pronta a presentare prove della sua innocenza, in attesa della sentenza prevista per il 23 settembre. La sua fermezza e il suo desiderio di chiarire la verità emergono chiaramente, mentre si prepara a difendere la propria reputazione.

Il gossip su Fedez

La questione Fedez, tuttavia, sembra pesare maggiormente su di lei. Chiara ha mostrato segni di tensione quando si è parlato delle recenti dichiarazioni del rapper, il quale ha affermato di aver sempre amato la Ferragni. “Non credo a quello che dice”, ha commentato, evidenziando la sua estraneità rispetto ai rumors che circolano. La Ferragni ha ribadito che, sebbene ci siano state speculazioni sulla loro relazione, non ha mai avuto alcuna conoscenza di un presunto accordo tra di loro. La sua preoccupazione principale rimane il benessere dei suoi figli, ai quali non vorrebbe mai infliggere il peso di queste polemiche.

Un messaggio chiaro

Chiara Ferragni ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il silenzio non è servito a proteggere la sua famiglia, anzi, ha solo alimentato ulteriori speculazioni. “Volevo starne fuori il più possibile, ma è giusto anche rispondere e mettere le cose in chiaro”, ha affermato. La sua scelta di parlare ora è motivata dalla necessità di chiudere una volta per tutte questa vicenda, sperando di poter tornare a concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua vita privata senza ulteriori distrazioni.