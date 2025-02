Fabrizio Corona si sfoga in merito al suo rapporto con l'"amico" Fedez

Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé in merito ai rapporti intrattenuti con il rapper Fedez, rapporti che avrebbero fatto sì che lo stesso Fedez lo definisse un caro amico. Ora il paparazzo vuole raccontare il perché di questa amicizia intercorsa tra i due svelando le sue verità.

“Io e Fedez amici intimi, ma io racconto le storie”

Fabrizio Corona è stato interrogato sulla sua amicizia con Fedez, come rivelato da “Il Fatto Quotidiano” di cui riportiamo un estratto significativo – “Siamo amici intimi, ho raccontato le sue storie perché io faccio il cantastorie“.

Si è preso poi i meriti del quarto posto ottenuto dall’amico cantante al Festival di Sanremo, proseguendo a raccontare – “l’ho aiutato con quello che ho detto, senza le puntate di “Falsissimo” sarebbe passato inosservato come già accaduto in passato”.

Non solo gossip, in futuro anche Meme coin

Fabrizio Corona non è solo un paparazzo o re dei gossip ma è anche un abile imprenditore, la sua idea per il futuro è il lancio di una “Meme Coin” ovvero una moneta virtuale che porterà il suo volto, come già accaduto con Donald Trump.

Il problema è che questo sistema di valute ha subito un pesante contraccolpo dopo il lancio della moneta del presidente argentino Milei, “$Libra” che ha fatto abbassare le quotazioni a 170 dollari di media, quando avevano toccato i 200 dollari e oltre come picco.

Chissà che non possa compiere l’ennesimo colpo di genio, anche se per gli analisti di mercato il momento attuale è tutt’altro che positivo per un simile passo.