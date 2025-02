Nei giorni precedenti Fabrizio Corona è stato ospite di Peppe Iodice al Peppy Night e ha annunciato che avrebbe fatto delle rivelazioni: “Nel mio formato On Air che pubblico su You Tube farò delle rivelazioni. Nella prossima puntata parlerò del Festival di Sanremo, vi dirò dei retroscena e delle chicche“. In effetti, una chicca l’ha già svelata, parlando di Fedez e della sua vita privata.

Sarah Toscano a casa di Fedez? La rivelazione di Corona

Fabrizio avrebbe dichiarato che Sarah Toscano dopo aver partecipato ad un evento organizzato dalla Warner sarebbe avrebbe trascorso del tempo a casa di Fedez: “Cosa penso di Sarah Toscano? Il mio voto per lei è un dieci, ma c’è un motivo! Sapete perché? Lei dopo l’evento della Warner se n’è andata a casa con Fedez. E brava la nostra Sarah Toscano. […] Cosa penso di Fedez a Sanremo? Bravo, con Battito ha fatto bene. La sua interpretazione è stata bella ed ha emozionato. Inoltre grazie a me e a Falsissimo ha avuto una marcia in più“. Attualmente, però, i due protagonisti di questo gossip non hanno confermato né smentito.

I fan di Sarah si scatenano

I fan di Sarah, però, si sono già scatenati. Su Twitter e TikTok si contano centinaia di commenti contro Corona. Qualcuno ha anche detto che Sarah potrebbe essere andata a casa di Fedez a causa dell’amicizia molto stretta tra il suo manager e il rapper: “Io non ci posso credere, secondo me sono cose inventate”. “Ragazzi non credetegli, non ci sono foto e nessuno ha detto nulla a parte lui!”. “Eugenio manager di Sara è tra i migliori amici di Fedez. Basta falsità e non dovete credere alle cavolate di quello”. “Ma si saranno visti in amicizia, il manager di lei è molto vicino a Fedez”. “Fermate questa cosa, fermiamolo facciamo qualcosa proteggiamola, non è vero nulla di quello che dice!”. “Falsità, basta gettare fango su Sarah“. Una sola cosa è certa: Fabrizio Corona continua a essere una presenza costante nella vita del rapper.