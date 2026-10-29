Le principali piazze europee aprono la settimana in territorio positivo, guidate da Francoforte e Parigi; la settimana sarà segnata da decisioni delle banche centrali e da bilanci aziendali rilevanti.

Il 26 ott le piazze azionarie del Vecchio continente hanno registrato un avvio positivo, con movimenti distinti tra i principali listini. In questa sessione il quadro ha visto Francoforte confermarsi la migliore, mentre altri mercati hanno evidenziato progressi più contenuti o leggere correzioni. A guidare lo slancio degli operatori sono stati fattori sia finanziari sia geopolitici, che hanno influenzato il sentiment e la propensione al rischio degli investitori.

Nel contesto odierno il clima sui mercati è stato sostenuto da una combinazione di elementi: il calo dei rendimenti sovrani che ha alleggerito la pressione sul comparto azionario, il movimento dei prezzi delle materie prime che ha inciso sulle società energetiche e la concentrazione dell’attenzione su tre giorni di decisioni delle istituzioni monetarie.

In parallelo, le trimestrali societarie attese per la settimana determinano una maggiore focalizzazione sul settore tecnologico e sulle società industriali.

Movimenti dei principali listini: Francoforte e Parigi in evidenza

La sessione ha visto Francoforte chiudere in rialzo dell’1,4%, risultando il mercato più forte tra le principali piazze europee. A seguire, Parigi ha registrato un progresso dell’1%, sostenuta da acquisti diffusi su titoli ciclici e industriali.

Più contenuti i guadagni di Amsterdam e Londra, rispettivamente con incrementi dello 0,6% e dello 0,3%, mentre Madrid ha mostrato una lieve diminuzione dello 0,1%. Questi scostamenti riflettono differenti pressioni settoriali e notizie microeconomiche locali, oltre che riposizionamenti di portafoglio dopo una precedente fase di vendite.

Situazione a Milano e prese di beneficio

A Milano l’indice principale ha aperto la giornata in progresso dello 0,7%, con alcuni titoli in particolare sotto i riflettori. Le promozioni e i riavvii di copertura da parte di analisti hanno spinto rialzi marcati su singole società, mentre altri titoli sono rimasti deboli a causa della pressione sul settore energetico legata al movimento del prezzo del petrolio. L’azione degli investitori ha quindi alternato rotazioni verso i titoli finanziari e industriali e prese di beneficio su nomi più esposti alle materie prime.

Banche centrali, trimestrali e fattori esterni che pesano sui mercati

La settimana mette al centro le decisioni delle banche centrali: la successione di appuntamenti con la Fed, la Bce e la BoJ mantiene alta l’attenzione degli operatori, che non si aspettano variazioni di politica monetaria ma cercano indicazioni sul futuro andamento dei tassi. In parallelo, il calendario delle trimestrali concentra lo sguardo su grandi società tecnologiche e produttori di semiconduttori. I risultati di nomi attesi in settimana influenzeranno il sentiment del comparto tech, che già nella sessione precedente aveva visto risposte contrastanti dopo i conti di Meta e Tesla.

Impatto delle trimestrali e delle società tecnologiche

Tra le società che attireranno l’attenzione ci sono colossi della tecnologia e produttori di componenti, incluse aziende sudcoreane del settore dei semiconduttori. I report trimestrali di queste realtà avranno il potere di orientare la percezione degli investitori sul ciclo della domanda e sui margini del settore. Un ciclo di risultati solido potrebbe sostenere i listini, mentre sorprese negative potrebbero riaccendere i timori su utili e crescita.

Sul fronte geopolitico e politico, dichiarazioni di figure internazionali e iniziative diplomatiche nelle aree sensibili hanno contribuito a creare uno sfondo di incertezza che però, nella giornata del 26 ott, non ha impedito una prevalenza di acquisti. La combinazione di rendimenti in attenuazione e di una parziale correzione delle commodity ha così favorito un rimbalzo dei mercati europei, pur lasciando aperti i rischi legati all’evoluzione dei fattori esterni e alla reazione delle banche centrali.