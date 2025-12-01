Il Futuro dell'Europa: Come l'Intelligenza Artificiale Stà Trasformando la Crescita Economica

Durante l’inaugurazione dell’anno accademico al Politecnico di Milano, l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi ha lanciato un campanello d’allarme riguardo al futuro economico dell’Europa. Secondo Draghi, se il continente non colma il divario tecnologico con altre nazioni, rischia di affrontare una stagnazione economica senza precedenti.

L’importanza dell’intelligenza artificiale per l’Europa

Draghi ha evidenziato che l’adozione su larga scala delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale è fondamentale per le economie avanzate. Secondo le sue dichiarazioni, se l’Europa dovesse seguire l’esempio dello sviluppo digitale degli Stati Uniti, potrebbe registrare un incremento annuale del 0,8% nel suo prodotto interno lordo. Qualora il progresso fosse paragonabile a quello dell’elettrificazione degli anni ’20, la crescita potrebbe addirittura superare l’1% annuo.

Un’accelerazione senza precedenti

Questa spinta rappresenterebbe, come evidenziato da Draghi, l’accelerazione più significativa che il continente abbia registrato negli ultimi decenni. Tuttavia, il dibattito sull’intelligenza artificiale spesso trascura un aspetto fondamentale: le potenzialità di queste tecnologie nel ridurre le disuguaglianze sociali. Draghi ha citato come esempio le liste d’attesa nel settore sanitario, sottolineando che negli Stati Uniti, strumenti di gestione dei flussi basati su AI hanno ridotto i tempi di attesa nei pronto soccorso di circa il 50%.

Le sfide della transizione tecnologica

Nonostante le potenzialità promettenti, Mario Draghi ha avvertito che l’introduzione dell’intelligenza artificiale presenta dei rischi. La storia economica indica che le rivoluzioni tecnologiche non comportano necessariamente una disoccupazione di massa, ma la transizione può risultare irregolare. Alcuni lavoratori e territori potrebbero subire le conseguenze negative del cambiamento, mentre altri potrebbero beneficiarne in modo sproporzionato.

Politiche governative e opportunità di lavoro

Due fattori chiave determinano l’impatto della tecnologia sulle occupazioni: la velocità di adozione delle nuove tecnologie da parte delle aziende e le politiche governative. Il presidente Draghi ha sottolineato che le scelte politiche influenzeranno se i benefici derivanti dall’intelligenza artificiale saranno distribuiti equamente tra i lavoratori o concentrati in poche mani. Gli effetti della tecnologia sul mercato del lavoro dipenderanno anche da fattori come la regolazione, la connettività digitale e l’istruzione.

La necessità di un approccio adattabile

Mario Draghi ha criticato l’approccio europeo alla regolamentazione delle nuove tecnologie, sottolineando che le politiche devono essere flessibili e capaci di adattarsi alle nuove evidenze sui rischi e benefici dell’intelligenza artificiale. Ha osservato che l’Europa ha spesso trattato le valutazioni iniziali come verità assolute, rendendo difficile la modifica delle leggi in seguito. Le scelte politiche giocheranno un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro delle tecnologie e nel migliorare la salute economica del continente.

Mario Draghi ha sottolineato l’importanza della crescita economica per garantire la sostenibilità del debito pubblico, in particolare per i paesi con un elevato livello di indebitamento. In assenza di crescita, il rapporto debito/PIL rischia di diventare insostenibile, costringendo i governi a prendere decisioni difficili tra diverse priorità. La crescita si rivela fondamentale anche per affrontare le nuove sfide sociali e politiche che si presentano continuamente.