Strade scolastiche, bambini in piazza per città più sicure

Roma, 8 mag. (askanews) – Più sicurezza davanti alle scuole, meno traffico, più spazio per andare a piedi o in bicicletta. Torna “Streets for Kids”, la mobilitazione europea promossa da Clean Cities per chiedere più strade scolastiche e zone a bassa velocità vicino agli istituti.A Roma l’appuntamento comincia con il pedibus da piazza Testaccio verso la scuola Regina Margherita.

Nel pomeriggio festa in strada in via Latina, nel Municipio VII. In Italia sono previste oltre 230 iniziative; in Europa gli eventi sono più di 440.Anna Becchi, coordinatrice campagna Streets for kids: “Oggi questi genitori chiedono una cosa molto semplice: che i propri bambini e le proprie bambine possano andare a scuola a piedi o in bicicletta senza che questo diventi un pericolo.

Sembra semplice, ma in realtà non lo è. Soprattutto in alcune città come Roma, dove, come vedete dietro di me, la situazione è molto pericolosa”.Secondo un sondaggio di Clean Cities, l’84% dei bambini europei si sposta almeno ogni tanto a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con lo scuolabus. Tra i genitori, uno su due indica le strade scolastiche come la misura più utile per rendere più sicuri i percorsi casa-scuola.A Roma sono state realizzate finora 20 strade scolastiche, con altre 20 tra cantieri e progetti.

Quest’anno la campagna si affianca anche a Bimbimbici, la manifestazione nazionale della Fiab dedicata alla mobilità in bicicletta tra giovani e giovanissimi.