"Rischio botulino", scatta il ritiro dai supermercati: nuovo allarme in Italia

Due lotti della salsa tartufata Brezzi Oliviero Tartufi sono stati richiamati per sospetta presenza di tossina botulinica. Verifica i lotti L 596 e L 2586 e la scadenza 31 dicembre 2028; non consumare e restituisci il prodotto al punto vendita.

Un richiamo precauzionale ha interessato una salsa tartufata venduta in vasetti da 500 grammi prodotta dalla Ditta Brezzi Oliviero tartufi di Brezzi Gian Paolo nello stabilimento di Grosseto. L’avviso pubblicato dal Ministero della Salute segnala la possibile presenza di tossina botulinica in due specifici lotti, motivo per cui il produttore ha disposto il ritiro dal commercio.

La raccomandazione per i consumatori è netta: se avete acquistato il prodotto controllate attentamente l’etichetta e, in caso di corrispondenza con i riferimenti comunicati, non consumate la salsa ma riportatela al punto vendita dove è stata comprata.

Prodotto coinvolto e riferimenti precisi del richiamo

Il prodotto segnalato è la «Salsa Tartufata con Tuber aestivum Vitt (tartufo nero estivo) Specialità della Maremma Toscana», commercializzata con il marchio Brezzi Oliviero Tartufi in vasetti di vetro da 500 g.

I lotti interessati sono identificati come L 596 e L 2586, entrambi con termine minimo di conservazione fissato al 31 dicembre 2028. Questi riferimenti sono gli unici criteri validi per stabilire se una confezione rientra nel richiamo; verificare lotto e scadenza sull’etichetta è quindi essenziale.

Chi ha disposto il richiamo e dove è stato prodotto

Il ritiro è stato attivato in autotutela dallo stesso produttore e notificato tramite il portale del Ministero della Salute. La salsa è stata prodotta nello stabilimento della Ditta Brezzi Oliviero tartufi di Brezzi Gian Paolo a Grosseto. I vasetti riconducibili ai numeri di lotto indicati sono stati rimossi dalla vendita, ma possono ancora trovarsi nelle dispense domestiche: per questo motivo l’avviso è rivolto anche ai consumatori.

Perché il richiamo è importante: la tossina botulinica e i rischi

La segnalazione riguarda la possibile presenza di tossina botulinica, una sostanza estremamente pericolosa prodotta dal batterio Clostridium botulinum. L’esposizione può causare il botulismo, una condizione neuroparalitica che colpisce il sistema nervoso e può compromettere funzioni fondamentali come la respirazione. Per questi motivi ogni sospetto di contaminazione viene trattato con la massima cautela e le autorità sanitarie raccomandano il ritiro immediato del prodotto dal consumo.

I sintomi dell’intossicazione non sempre si manifestano immediatamente: possono comparire dopo poche ore oppure anche a distanza di giorni, fino a oltre una settimana. Segni da non sottovalutare includono disturbi della vista, visione doppia, difficoltà a parlare o deglutire, debolezza muscolare, oltre a possibili disturbi gastrointestinali. In presenza di sintomi sospetti dopo l’assunzione di un alimento potenzialmente contaminato è necessario rivolgersi subito a un medico o al pronto soccorso, segnalando il consumo del prodotto in questione.

Precauzioni pratiche per i consumatori

Se avete in casa un vasetto della salsa tartufata controllate marchio, numero di lotto e termine minimo di conservazione. In caso di corrispondenza con L 596 o L 2586 e con la data 31 dicembre 2028, non aprite né consumate il prodotto: riportatelo semplicemente al negozio dove è stato acquistato. Non è consigliabile assaggiare il contenuto per verificare l’eventuale alterazione né tentare di neutralizzare il rischio con la cottura casalinga.

Il richiamo è una misura preventiva che non implica necessariamente che tutte le unità del lotto siano contaminate, ma segnala la presenza di una possibilità che richiede intervento. Conservare lo scontrino o la confezione può agevolare la restituzione al punto vendita.

Segnalazioni correlate e importanza della vigilanza

Questo richiamo si aggiunge ad altri avvisi alimentari che riguardano prodotti specifici con lotti identificati. L’episodio sottolinea l’importanza di consultare tempestivamente gli avvisi ufficiali e di controllare le etichette prima dell’uso. Quando un produttore o le autorità sanitarie comunicano un ritiro in autotutela, la procedura serve a proteggere la salute pubblica e a limitare ogni possibile esposizione al rischio.

Per chiunque trovi una confezione corrispondente ai riferimenti indicati la raccomandazione è chiara: non consumare, non assaggiare e restituire al punto vendita. In caso di sintomi sospetti dopo il consumo, contattare immediatamente un professionista sanitario e segnalare il possibile consumo del prodotto indicato nel richiamo.