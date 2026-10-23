Fuga di gas all'alba, evacuati venti appartamenti

Una perdita di gas a Legnano ha provocato l'evacuazione di venti famiglie e la chiusura della via Casati.

Venerdì 23 ottobre, alle prime ore del mattino, una fuga di gas è stata segnalata in via Casati, nella zona Oltrestazione di Legnano. Le prime indicazioni indicano che la dispersione provenisse da una conduttura situata davanti al civico 4, proprio di fronte a una palazzina residenziale.

Alcune testimonianze hanno suggerito la presenza di un odore simile al metano, spingendo i residenti a contattare i servizi di emergenza.

Il primo intervento è stato attivato immediatamente, con l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Legnano seguiti dai Carabinieri della Compagnia di Legnano, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale.

Intervento congiunto delle forze dell’ordine

I soccorritori hanno subito messo in sicurezza la zona circostante, delimitando l’area interessata e iniziando le operazioni di individuazione della fonte esatta del perdotto.

Vigili del Fuoco hanno dispiegato apparecchiature di rilevamento per tracciare la concentrazione di gas, mentre i Carabinieri hanno coordinato l’evacuazione dei residenti e la gestione del traffico.

Ricerca del punto di fuga

Alle 8.22 le squadre tecniche erano ancora al lavoro, utilizzando rilevatori a infrarossi per individuare l’esatta posizione della perdita. La procedura, per precauzione, ha previsto il blocco al transito di tutta la via Casati, impedendo l’accesso a veicoli privati e mezzi di trasporto pubblico.

Evacuazione di 20 appartamenti

Per ridurre ogni rischio di esplosione o avvelenamento, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di venti unità abitative, corrispondenti a circa 20 appartamenti. Gli inquilini sono stati scortati fuori dall’edificio e trasferiti in strutture temporanee predisposte dal Comune, con l’assistenza di volontari e operatori sociali.

Le famiglie hanno ricevuto indicazioni precise su come comportarsi, tra cui chiudere porte e finestre, evitare l’uso di apparecchi elettrici e attendere ulteriori istruzioni dai soccorritori.

Chiusura stradale e prossimi passi

La via Casati è rimasta chiusa al traffico per l’intera mattinata, con la Polizia Locale che ha gestito deviazioni e segnalazioni di rallentamento. Una volta localizzata la perdita, gli esperti prevedono di intervenire con una riparazione rapida, ma le tempistiche dipenderanno dalla complessità del danno.

Nel frattempo, i residenti sono invitati a rimanere in attesa di comunicazioni ufficiali e a non rientrare nelle abitazioni finché il pericolo non sarà definitivamente eliminato. Le autorità hanno sottolineato che la sicurezza dell’intera zona è la priorità assoluta e che saranno adottate tutte le misure necessarie per evitare ulteriori incidenti.