Ue: Ventola (FdI), “È una nostra responsabilità se cittadino non conosce ciò che succede in Europa”

“Il cittadino poco conosce di quello che succede in Europa, ma la responsabilità è nostra. Dovremmo trovare strumenti che mettano in condizione il cittadino di essere informato. Sui social non c’è spazio per l’approfondimento”.

Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Francesco Ventola interrogato sul fatto che la politica di coesione sia uno dei pochi punti di contatto concreto tra Unione europea e cittadini a margine dell’evento ‘L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe’.

“Una soluzione può essere interagire meglio con gli enti locali e gli stakeholders e con il mondo universitario e della scuola affinché il cittadino si incuriosisca a capire cosa sta accadendo in Europa”.

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