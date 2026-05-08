Un Manifesto per il Ssn presente e futuro

Oggi, il professore Vaia è componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, da dove porta avanti l’impegno per una fascia di popolazione tra le più fragili. Una missione che unisce l’aspetto sanitario a quello sociale. Nell’ultimo anno suoi interventi sull’attualità politico-sanitaria hanno delineato una visione della sanità italiana del futuro.
In questo episodio, il prof. Francesco Vaia risponde alle domande di Francesco Maggi, giornalista Adnkronos, su temi come la sanità del prossimo futuro e di un possibile impegno in politica.
“La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa” è un podcast Adnkronos. Disponibile su YouTube, Spotify e adnkronos.com.
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