Milano: Luiss School of Law lancia il corso sul diritto delle società quotate e la riforma del

La Luiss School of Law di Milano lancia il nuovo corso di perfezionamento ‘Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza’. Rivolto a professionisti di studi legali, enti pubblici e aziende private attivi nel distretto milanese, il percorso amplia la proposta in amb...

La Luiss School of Law di Milano lancia il nuovo corso di perfezionamento ‘Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza’. Rivolto a professionisti di studi legali, enti pubblici e aziende private attivi nel distretto milanese, il percorso amplia la proposta in ambito giuridico-economico dell’Ateneo e risponde alla necessità di sviluppare nuove competenze per affrontare le più recenti e complesse sfide del diritto finanziario.

Ad illustrare i dettagli del nuovo corso all’evento organizzato dall’Università a Milano il rettore Paolo Boccardelli, al cui intervento ha fatto seguito quello del sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze Federico Freni. Con una tavola rotonda, alla quale hanno preso parte il presidente della Luiss School of Law Paola Severino, il Dean della Luiss School of Law Aristide Police e Umberto Tombari, professore Luiss e direttore del corso, si è invece approfondito l’attuale assetto dei mercati.

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