Ballando con le Stelle 2025: cast rinnovato e nuovo co-conduttore, le novità che promettono spettacolo.

Manca sempre meno al ritorno di Ballando con le Stelle, il celebre show di Milly Carlucci che ogni anno conquista milioni di spettatori. Tra conferme e novità, l’attenzione dei fan è già tutta sul possibile nuovo co-conduttore: chi affiancherà la padrona di casa in questa nuova edizione? Le voci sul web iniziano a moltiplicarsi.

Ballando con le Stelle, Paolo Belli lascia la conduzione e si mette in gioco come concorrente

Un vero colpo di scena caratterizza la ventesima edizione di Ballando con le Stelle: Paolo Belli, storico co-conduttore e direttore d’orchestra del programma, decide di abbandonare il suo ruolo per scendere in pista come concorrente. L’annuncio è stato diffuso attraverso un video sui canali social ufficiali del programma, in cui Belli, emozionato, ha spiegato:

“Dovete sapere che Milly mi ha chiesto di fare il concorrente quest’anno a Ballando con le Stelle. Io avrò bisogno di tutti voi, perché quest’anno sarò in gara come ballerino”.

Questa scelta segna una svolta significativa nel programma, che celebra il suo ventesimo anniversario con un cast ricco di sorprese. Oltre a Belli, tra i nuovi concorrenti figurano nomi noti come Barbara D’Urso, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Beppe Convertini, Fabio Fognini e Filippo Magnini.

Ballando con le Stelle, chi sarà il prossimo co-conduttore? L’indiscrezione

Con l’ufficialità della partecipazione di Paolo Belli come concorrente di Ballando con le Stelle, è subito partita la curiosità su chi lo avrebbe sostituito nel ruolo di co-conduttore. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’Adnkronos, il favorito sarebbe Massimiliano Rosolino, l’ex campione di nuoto olimpico già visto in passato come concorrente del programma.

Sarebbe lui a occuparsi dei collegamenti dalla ‘sala delle stelle’, accompagnando i concorrenti nei minuti che precedono la loro esibizione, e prendere parte ad alcune fasi della conduzione sul palco, riprendendo le mansioni che per anni sono state di Paolo Belli.