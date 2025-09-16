Momenti di tensione per Barbara D’Urso durante le prove di Ballando con le Stelle. La celebre conduttrice, attesa al suo debutto nel celebre show di danza, ha subito un infortunio che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione alla prima puntata. Tra ansia e preoccupazione, fan e addetti ai lavori si chiedono: riuscirà a tornare in pista in tempo per il grande debutto?

Infortunio durante le prove: Barbara D’Urso sotto osservazione

Barbara D’Urso e un inizio complicato per la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà in prima serata su Rai1 sabato 27 settembre. Durante una sessione di prove con il ballerino Pasquale La Rocca, la conduttrice ha riportato un piccolo infortunio alla gamba, che ha reso necessario un controllo medico approfondito. Dopo aver effettuato un’ecografia, D’Urso è stata seguita dalla sua fisioterapista, che ha iniziato a trattare il tendine interessato.

“Ti prego, dimmi che potrò partecipare almeno alla prima puntata”, ha detto nel filmato condiviso sui social.

“Mi sono fatta male”, brutto infortunio per Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso ha voluto rassicurare i fan condividendo un messaggio positivo mentre si recava in sala prove. Ha sottolineato la sua tenacia, spiegando che non intende rinunciare né all’inizio né durante il percorso di Ballando con le Stelle. Le cure fisioterapiche e la diagnosi tempestiva sembrano aver mantenuto la situazione sotto controllo, anche se la sua presenza alla prima puntata rimane in attesa di conferma definitiva.

“Non si molla mai, figuriamoci se si molla all’inizio, io non mollo neanche alla fine e nemmeno durante”.

La partecipazione della conduttrice resta tra gli appuntamenti più attesi di questa edizione, e il pubblico seguirà con attenzione ogni aggiornamento sul suo recupero.