Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione con nuovi approfondimenti sulla bicicletta attribuita ad Alberto Stasi e sui diari personali di Andrea Sempio, oggi indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

I diari di Andrea Sempio analizzati in trasmissione

Nel corso della puntata l’attenzione si è spostata anche su alcune pagine dei diari personali di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e attualmente coinvolto nelle nuove indagini sull’omicidio.

Una giornalista del programma ha mostrato in particolare una pagina datata 8 ottobre 2021, nella quale Sempio avrebbe annotato un sogno definito inquietante: “ho sognato mia mamma che diceva che mio padre cercava di violentarla”. La cronista ha precisato che si sarebbe trattato chiaramente di un incubo, soffermandosi però sul carattere disturbante del contenuto.

Nello stesso diario sarebbero comparsi inoltre alcuni obiettivi personali legati ai rapporti con le donne e alla sessualità, tra cui il desiderio di “essere a mio agio con le donne”, di imparare a sedurre nei locali e di avere nuovi rapporti sessuali. Materiale privato che, nel corso della trasmissione, è stato esaminato nel quadro degli approfondimenti dedicati al caso Garlasco.

Garlasco, la testimone e la bicicletta di Stasi: cosa non torna secondo la difesa

Nuovi elementi e vecchi punti controversi del delitto di Garlasco sono tornati al centro del dibattito televisivo. Ospite di Milo Infante a Verità Nascoste, su Rete 4, Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha contestato ancora una volta la ricostruzione relativa alla bicicletta vista nei pressi dell’abitazione dei Poggi. Secondo l’avvocato, infatti, “La bicicletta di Stasi non corrispondeva alla descrizione fatta dalla testimone Bermani”.

Bocellari ha poi richiamato la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il maresciallo Marchetto per falsa testimonianza, sottolineando però che l’annotazione redatta il 14 agosto non sarebbe stata dichiarata falsa. Da qui la critica alle ricostruzioni secondo cui Stasi avrebbe posseduto altri mezzi compatibili con quello descritto: “Si continua a dire: Stasi aveva altre bici nere, ma dove? Ma quando mai”, ha affermato il legale.

Delitto di Garlasco: cosa dicono i diari personali di Andrea Sempio sulla sua personalità?#VeritàNascoste pic.twitter.com/L8zoW4O1IQ — Verità Nascoste (@Veritanascoste4) September 15, 2026