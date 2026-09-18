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Shock a scuola, 14enne in classe con un coltello lungo 18 centimetri: denunciato

Shock a scuola, 14enne in classe con un coltello lungo 18 centimetri: denunciato

E' successo in un liceo scientifico di Terzigno, in provincia di Napoli: ecco tutti i dettagli.

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Un ragazzo di soli 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da 18 centimetri. E’ successo in un liceo scientifico di Terzigno, in provincia di Napoli. Il minorenne è stato denunciato.

Napoli, 14enne a scuola con un coltello da 18 centimetri

In un liceo scientifico di Terzigno, in provincia di Napoli, un ragazzo di soli 14 anni è entrato a scuola portando nello zaino un coltello lungo 18 centimetri.

A scoprire l’arma è stato il preside dell’Istituto che ha subito chiamato i Carabinieri. Secondo quanto ricostruito sino a ora, pare che nei giorni precedenti il 14enne abbia litigato con un compagno di classe.

Shock a scuola, 14enne in classe con un coltello lungo 18 centimetri: denunciato

Come detto in un liceo di Terzigno, in provincia di Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato trovato con un coltello lungo 18cm nello zaino.

Il giovane pare che nei giorni precedenti avesse litigato con un suo compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo d’arma. Non si tratta purtroppo del primo caso che vede ragazzi portare a scuola un arma, soprattutto un coltello. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine su quanto accaduto.

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