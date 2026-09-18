Un 89enne è stato trovato morto nella sua abitazione a Terni, in zona Borgo Rivo. Sul decesso sono in corso accertamenti: l’ipotesi del malore si intreccia con quella di un possibile tentativo di truffa ai danni dell’anziano.

89enne trovato morto in casa a Terni: il giallo della telefonata

Un 89enne di Terni è stato trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì nella sua abitazione di via Paganini, a Borgo Rivo.

A fare la tragica scoperta è stato il figlio, arrivato nell’appartamento dopo essere stato avvisato dai carabinieri. L’uomo era riverso a terra, nei pressi dell’ingresso, con la porta di casa chiusa. Dai primi rilievi non sono emersi segni di violenza sul corpo e l’abitazione è apparsa in ordine: non risultano infatti sottratti né denaro né altri oggetti.

Gli investigatori hanno quindi escluso, allo stato attuale, l’ipotesi di una rapina finita nel sangue o di un omicidio volontario. La causa della morte sarebbe riconducibile a un malore, ma resta da chiarire cosa lo abbia provocato.

Il raggiro dei truffatori e il malore fatale: 89enne trovato morto in casa a Terni

Come riportato da Terni Today, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un possibile tentativo di truffa avvenuto poco prima della morte. Secondo la ricostruzione finora effettuata, l’anziano avrebbe ricevuto una telefonata nella quale qualcuno gli avrebbe prospettato una situazione problematica riguardante un familiare, chiedendo di intervenire per risolverla. L’89enne avrebbe quindi mandato il badante quarantenne, di origine sudamericana, alla caserma dei carabinieri di Orvieto.

Una volta arrivato dai militari, sarebbe emersa la natura del possibile raggiro e sarebbe stato informato il figlio dell’anziano. Proprio durante l’assenza del badante si sarebbe verificato il decesso. La Procura di Terni ha aperto un fascicolo contro ignoti, nel quale vengono ipotizzati i reati di tentata truffa e omicidio preterintenzionale.

La Squadra Mobile sta cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’89enne, acquisendo i tabulati delle telefonate ricevute e verificando l’eventuale presenza di telecamere negli edifici vicini, poiché l’abitazione non ne sarebbe dotata. Non si esclude inoltre che qualcuno possa essersi presentato alla porta dell’uomo dopo la prima telefonata. Sul corpo è prevista l’autopsia, che potrebbe fornire ulteriori elementi sulle cause del decesso.