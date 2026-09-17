Orrore in una scuola nel Leccese, dove una bambina disabile sarebbe stata presa in giro a scuola dalle maestre e filmata. Le due insegnanti sarebbero state denunciate per maltrattamenti.

Orrore nel Leccese, bambina disabile presa in giro e filmata dalle maestre

Una maestra di sostegno e una di matematica, di una scuola in provincia di Lecce avrebbero preso in giro e umiliato una bambina disabile, affetta da diparesi spastica.

Le due insegnanti sarebbero finite sotto indagine rispettivamente per abuso dei mezzi di correzione e di maltrattamenti nei confronti di un minore sottoposto alla sua autorità per ragioni di istruzione. A sporgere denuncia sarebbero stati i genitori della bimba di 10 anni, dopo aver visto non solo il malessere della piccola ma dopo che la stessa era stata portata in ospedale a causa di uno svenimento sempre a scuola.

Orrore a scuola, denunciate le due maestre

Secondo quanto si apprende da fonti online, nel corso delle indagini sarebbe emerse che le due maestre si accanivano sulla bimba disabile dal febbraio scorso in presenza degli altri compagni e della sorella gemella. La piccola sarebbe stata insultata, con l’insegnante di matematica che le avrebbe anche impedito di andare in bagno e l’avrebbe anche filmata mentre era in difficoltà.

La bambina avrebbe, durante un colloqui protetto, confermato quanto ricostruito, ora verrà depositata una perizia che stabilirà la sua capacità di testimoniare. Intanto i genitori l’hanno trasferita in una nuova scuola.