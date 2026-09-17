Drammatico incidente a Chieri, nel Torinese, dove una moto è finita contro un’auto e un ragazzo di 19 anni ha perso la vita. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino, ma le sue condizioni erano già disperate.

I rilievi sulla dinamica dell’incidente mortale: ipotesi schianto autonomo

Nonostante gli interventi dei medici, per il 19enne non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Le manovre rianimatorie sono state sospese intorno all’una di notte, quando è stato constatato il decesso a causa delle gravi lesioni riportate. Restano ora da chiarire con precisione le circostanze dell’incidente. Dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, pare che il sinistro sia avvenuto in modo autonomo: il giovane avrebbe perso il controllo della moto, andando a schiantarsi contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

Non risultano, al momento, altri veicoli coinvolti. I carabinieri della Compagnia di Chieri stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dramma a Chieri, moto si schianta contro auto in sosta: Leonardo è morto a 19 anni

È morto a 19 anni Leonardo Anni, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di mercoledì 16 settembre 2026 a Chieri, nel Torinese.

L’allarme è scattato intorno alle 23.20 in via Vittorio Emanuele II, all’altezza del civico 105, dove il giovane si trovava in sella alla sua moto. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero, con un’ambulanza del Soccorso Avanzato della Croce Rossa di Chieri, che hanno prestato le prime cure al motociclista e lo hanno stabilizzato prima del trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Chieri, in codice rosso.