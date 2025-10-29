Vanessa Incontrada si sposa. L’amatissima attrice e conduttrice spagnola ha detto “Sì” e convolerà a nozze con lo storico compagno, Rossano Laurini, nonostante tra loro ci sia stato un periodo di separazione.

Vanessa Incontrada si sposa: l’annuncio dopo la separazione

Vanessa Incontrada ha detto “Sì” e presto sposerà il suo storico compagno, Rossano Laurini, imprenditore e direttore artistico toscano, nonostante il periodo di crisi che hanno affrontato recentemente.

La stessa conduttrice ne ha parlato in una intervista a “Vanity Fair“: “era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano. Poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo. C’è stato un re-innamoramento, la voglia di riconoscersi, di riscoprire cose nostre. E’ stato un rinascimento fortissimo, inaspettato. Abbiamo ritrovato la complicità che avevamo perso. Abbiamo scoperto un nuovo modo di giocare tra noi.”

Vanessa Incontrada si sposa: la proposta di matrimonio

Nella lunga intervista a Vanity Fair, Vanessa Incontrada ha raccontato come lei e Rossano Laurini sono arrivati alla scelta di sposarsi: “ci siamo guardati e mi ha detto: ‘che ne dici se facciamo questo passo?‘ E io ho detto subito di sì.” Per la conduttrice sarà la prima volta all’altare: “è la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto. Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia”. Vanessa Incontrada ha aggiunto che il matrimonio si terrà in Toscana dopo l’estate e che sarà semplice e intima.