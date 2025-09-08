Naike Rivelli, la celebre figlia di Ornella Muti, ha coronato il suo sogno d’amore sposando Roberto Marzano. La cerimonia, tra emozioni e sorrisi, ha visto la partecipazione di familiari e amici più cari, celebrando un momento speciale nella vita della giovane attrice e cantante. Tra abiti eleganti e dettagli curati, il matrimonio di Naike è stato un evento romantico che ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, confermando ancora una volta il fascino della famiglia Muti.

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti si è sposata

Naike Rivelli, figlia della celebre attrice Ornella Muti, ha celebrato il proprio matrimonio con Roberto Marzano sabato 6 settembre. Nonostante la forte presenza social, la neo sposa ha voluto proteggere questo momento dalla ribalta mediatica, rifiutando qualsiasi esclusiva o copertura giornalistica.

La cerimonia si è svolta nel casolare di famiglia immerso nel verde, in provincia di Alessandria, location già nota ai fan poiché luogo di residenza della madre di Naike. Il rito civile, seguito da una festa raccolta, ha visto la partecipazione di meno di quaranta invitati, tra familiari stretti e amici più cari, confermando la volontà della coppia di vivere un momento intimo e autentico.

La sposa ha optato per un abito lungo in seta avorio, con maniche ampie e un taglio fluido che lasciava intravedere la schiena tramite delicati spacchi laterali. L’outfit è stato completato da un parasole decorato con fiori rosa e occhiali dalle lenti colorate, sottolineando l’originalità del look e l’atmosfera informale dell’evento. Anche lo sposo, imprenditore calabrese al di fuori del mondo dello spettacolo, ha scelto uno stile sobrio: giacca e pantaloni scuri su camicia bianca, senza cravatta né papillon.

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti si è sposata: chi è il marito Roberto Marzano

La coppia, insieme da otto anni, aveva annunciato le nozze già a luglio, spiegando la volontà di organizzare un matrimonio semplice, riservato e lontano dai riflettori, condividendo l’importanza del giorno solo con chi per loro conta davvero.

Roberto Marzano, marito di Naike Rivelli, è un imprenditore di origini calabresi che opera nel settore delle costruzioni. Non appartiene al mondo dello spettacolo ed è noto per la sua riservatezza, apparendo raramente in pubblico o sui social. Naike lo ha descritto come un uomo concreto, laborioso e pragmatico, capace di affiancarla sia nella vita privata sia nei progetti professionali, come la collaborazione per la realizzazione di micro-moduli abitativi ecosostenibili.