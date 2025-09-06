Dopo la fine del matrimonio, Samanta Togni sembra pronta a voltare pagina e a mostrarsi sotto una nuova luce. La nota ballerina ha condiviso sui social un post che ha subito catturato l’attenzione dei fan: il suo look rinnovato nasconde un dettaglio inaspettato che racconta una fase di rinascita e cambiamento personale.

Samanta Togni riparte dopo la fine del matrimonio

Dopo momenti di alti e bassi, Samanta Togni ha ufficialmente concluso il matrimonio con il chirurgo estetico Mario Russo. La coppia, sposata nel febbraio 2020 dopo soli sette mesi di relazione, aveva tentato di ricucire il rapporto durante l’estate, ma senza successo. La ballerina e conduttrice ha spiegato che, con il tempo, si era annullata come donna, dedicandosi completamente alla coppia e trascurando se stessa.

Oggi, a 44 anni, Samanta dichiara di essere tornata libera e centrata su di sé, con il figlio Edoardo, avuto dal precedente matrimonio con Mirko Trappetti. La separazione rappresenta per lei non solo la chiusura di un capitolo sentimentale, ma anche la possibilità di ritrovare la propria identità e di ripartire con nuove prospettive.

Samanta Togni riparte dopo la fine del matrimonio: il dettaglio inaspettato del nuovo look

In concomitanza con la fine della relazione, Samanta ha deciso di cambiare radicalmente il proprio stile. Abbandonato il caschetto mosso che la caratterizzava, ha scelto un taglio cortissimo con ciuffo ribelle, affidandosi alle mani esperte dell’hair stylist Marco Schiavano. La ballerina ha condiviso il risultato sui social, accompagnandolo con un semplice “L’ho fatto”, sottolineando così il gesto come simbolo di una nuova fase della sua vita.

Spesso, tagliare i capelli dopo una separazione non è solo una questione estetica: rappresenta un rito di passaggio, un modo per lasciarsi alle spalle il passato e affermare la propria libertà. Per Samanta, questo cambiamento è stato un atto di coraggio e un’occasione per ritrovare sicurezza e guardarsi allo specchio con occhi diversi, pronta a ricominciare da se stessa.