La nota ballerina e conduttrice televisiva Samanta Togni ha confessato di aver attraversato una crisi con il marito Mario Russo.

“C’è stata una crisi”, Samanta Togni e la confessione sul marito

Ospite a “La volta buona” lo scorso mese di settembre, la ballerina e conduttrice televisiva Samanta Togni ha parlato del rapporto con il marito Mario Russo, chirurgo con cui si è sposata nel 2020. La Togni ha ammesso che tra loro c’è stata una profonda crisi, ma che adesso stanno cercando di rimettere insieme i pezzi. Ecco le parole dell’ex ballerina di “Ballando con le stelle“: “Ora io e mio marito stiamo mettendo insieme i pezzi, la crisi c’è stata e abbiamo pensato che il matrimonio fosse finito.”

Cosa è successo tra Samanta Togni e il marito Mario Russo?

Samanta Togni ha raccontato a Caterina Balivo di aver attraversato una profonda crisi con il marito Mario Russo. Non si conoscono esattamente i motivi che hanno portato la coppia alla crisi, si parla di problemi di comunicazione anche legati alla loro nuova vita a Dubai, città in cui Russo si è trasferito per lavoro. Samanta infatti aveva seguito il marito per poi tornare a Roma. Non ci sono stati invece tradimenti da nessuna delle due parti: “tra di noi mancava il dialogo, e comunque la crisi non è stata scatenata da tradimenti ma da un insieme di cose. Alle volte ci si sente traditi nei progetti, nelle intenzioni, e anche quella è una forma di tradimento.”