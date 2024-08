Samanta Togni e il marito Mario Russo sono in crisi. A confermare l’indiscrezione un dettaglio che i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare.

Samanta Togni è in crisi con il marito Mario Russo?

Il matrimonio di Samanta Togni e Mario Russo potrebbe essere arrivato al capolinea dopo soli 4 anni di unione. I due si sono sposati nel 2020, dopo sette mesi dal primo incontro. L’ex insegnante e ballerina di Ballando con le Stelle ha sempre parlato di colpo di fulmine, tanto che dopo le nozze ha lasciato l’Italia per trasferirsi a vivere con lui a Dubai. Negli ultimi mesi, però, la donna è tornata nel Belpaese.

Il dettaglio non sfugge agli occhi più attenti

Il settimanale Nuovo ha pizzicato Samanta Togni a Fregene, mentre si gode una vacanza con la sorella Debora. Dagli scatti pubblicati dalla rivista si nota un dettaglio che rende reale la crisi con il marito Mario Russo: dalla mano della ballerina è sparita la fede nuziale. Alla domanda del giornalista sulla presunta fine del suo matrimonio, Samanta ha replicato con un freddo “no comment“.

Samanta Togni torna a vivere in Italia: il motivo

Il fatto che la Togni abbia lasciato Dubai per tornare a vivere in Italia sembra una prova della crisi in atto con il marito. Eppure, Samanta ha sottolineato che ha scelto di rientrare in patria per motivi lavorativi. Dal prossimo settembre, infatti, condurrà il programma Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso, in onda su La7.