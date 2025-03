Diverse ma simili, Samanta Togni e Debora Asta Togni hanno deciso di mettersi in gioco nella loro avventura a Pechino Express, il reality game in onda su Sky. “Volevo che ci mettessimo alla prova, vivere un’esperienza insieme e uscirne più forti. Pechino non è stata solo un’avventura ma anche un percorso interiore. Per noi è stata una rinascita”, racconta Samanta nell’intervista a due rilasciata al settimanale Gente.

Samanta e Debora Togni: la rinascita dopo il momento difficile

Una rinascita arrivata dopo periodi difficili per tutte e due: la depressione e la dipendenza da droghe per Debora e la crisi professionale e coniugale di Samanta. “Grazie a Pechino mi sono sentita di nuovo viva, valorizzata, felice. Adesso affronto la vita con una nuova consapevolezza e uno sguardo diverso”, ha affermato Samanta. L’ex danzatrice di Ballando con le Stelle, dopo essersi sposata con il chirurgo estetico Mario Russo nel 2020, si è trasferita a Dubai per seguire il marito, quando poi qualcosa è cambiato: “Avevo perso un po’ la fiducia in me stessa, mi sentivo spenta, poco valorizzata. Certe scelte, come il trasferimento a Dubai per seguire mio marito Mario, con il tempo mi avevano allontanata da quella che era la mia vita, fatta di lavoro, tv, allenamenti, ballo. Mi sentivo indebolita, poco interessante come donna. Poi è subentrata la crisi con Mario”.

Samanta Togni: il motivo della crisi col marito

Mesi fa la coppia si era presa una pausa di riflessione: “Mi sono sentita data per scontata, poco compresa in ciò che mi piace fare, banalmente lavorare, sentirmi attiva, mettere a frutto le mie passioni e le mie capacità”. Proprio a seguito della crisi coniugale, la danzatrice ha voluto mettere in discussione la sua vita. Dopo essere tornata a vivere in Italia, nella Capitale, ha accettato di partecipare a Pechino Express, dandosi del tempo per poter comprendere se per il suo matrimonio ci potrà essere un’altra possibilità. “Con Mario stiamo cercando di capire se i pezzi rotti del nostro legame si possono ricompattare”, ha concluso Samanta Togni a Gente.