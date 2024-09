Conduttrice e ballerina molto amata, Samantha Togni è spesso finita nel mirino della cronaca rosa. Difficilmente parla della sua vita privata, ma finalmente sono saltati fuori i motivi per cui è finita la relazione con uno dei suoi ex più famosi.

La verità di Samanta Togni: perché si sono lasciati?

Recentemente, Samantha Togni è finita al centro della cronaca rosa per una presunta crisi di coppia con il marito Mario Russo. Non è la prima volta che la conduttrice e ballerina diventa motivo di dibattito tra gli amanti del gossip. Qualche tempo fa, infatti, è stata molto chiacchierata per la fine della relazione con Stefano Bettarini. Perché si sono lasciati?

Samantha Togni e Stefano Bettarini

Samantha e Stefano si sono conosciuti ai tempi della loro partecipazione a Ballando con le Stelle. Era il 2009 e, tra una coreografia e l’altra, è scoppiata la passione. La relazione, però, ha avuto vita breve: la rottura è arrivata poco dopo la fine dello show danzante. Ma perché si sono lasciati? Secondo i beninformati è colpa dell’infedeltà di Bettarini.

Addio causato dall’infedeltà? La versione di Samantha

Stando a quanto scrive Tuttosport, Samantha Togni e Stefano Bettarini si sono lasciati perché lui era un farfallone. Un’altra teoria, però, sostiene che la rottura sia arrivata perché lei non era pronta per la convivenza. La conduttrice, è bene sottolinearlo, non ha mai confermato nessuna delle tesi. In una vecchia intervista al settimanale Diva e Donna, ha dichiarato: