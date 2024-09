Samanta Togni si esprime sul termine del suo matrimonio attribuito ad infedeltà.

La relazione tra Samanta Togni, nota showgirl e ex ballerina, e Mario Russo, illustre chirurgo plastico, è giunta al capolinea, a quanto pare. Questa notizia non è stata una sorpresa per molti, dato che la stessa Togni aveva dichiarato apertamente che il loro rapporto stava attraversando una fase ...

La relazione tra Samanta Togni, nota showgirl e ex ballerina, e Mario Russo, illustre chirurgo plastico, è giunta al capolinea, a quanto pare. Questa notizia non è stata una sorpresa per molti, dato che la stessa Togni aveva dichiarato apertamente che il loro rapporto stava attraversando una fase critica. In conseguenza di questo, ha addirittura deciso di abbandonare Dubai, luogo che aveva scelto come sua residenza per essere più vicina al marito, e fare ritorno in Italia. Di recente, Togni ha condiviso sulla propria pagina Instagram un post pieno di amarezza, esprimendo la necessità di rialzarsi dopo le avversità, un messaggio che sembra essere direttamente collegato alla fine del suo matrimonio. Una delle sue frasi ha fatto particolarmente riflettere: “Sei morto quando vengono a tradirti, quando ti voltano le spalle”. Alcuni lettori hanno interpretato queste parole come una possibile allusione a una presunta infedeltà da parte del marito. A fronte di tali speculazioni, Togni è intervenuta per chiarire la situazione. In risposta a una certa Emma, che su Instagram le aveva espresso il suo supporto sperando che Russo non l’avesse tradita, la Togni ha voluto smentire qualsiasi voci riguardanti presunti tradimenti: “Cara Emma, grazie delle tue belle parola. Non ci sono stati tradimenti, è importante che lo sappiate”. Emergono poi due osservazioni di rilievo: Emma sembrava acquisire come dato di fatto la fine del matrimonio e Togni sembra confermarlo con la sua risposta. Non ha contraddetto l’affermazione riguardante il termine del matrimonio, ma ha voluto chiarire che non c’è stato alcun tradimento alla base della separazione. Pertanto, le ragioni della rottura sono da ricondurre ad altri fattori. Ricordiamo che Togni e Russo convolarono a nozze nel 2020.

Sembravano il tandem ideale. Nonostante le numerose interviste televisive in cui si mostravano uniti e profondamente innamorati, la loro storia d’amore è giunta al termine, lasciando molti sbalorditi. Nel frattempo, l’ex protagonista di Ballando con le stelle è tornata in Italia. Attualmente risiede a Roma e ha annunciato di essere pronta a dedicarsi alla ricerca di un’occupazione nel mondo della televisione. Ha indicato inoltre che sta prendendo in considerazione una serie di offerte.