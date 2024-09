Sembra che la relazione tra Samanta Togni e Mario Russo possa essere giunta al capolinea. Durante un incontro tenutosi nella città di Londra, pare siano state prese delle decisioni determinanti.

Alcuni amori sono imperituri e dopo straordinari percorsi, incontrano la strada del ritorno. Questa è la lezione di Antonello Venditti che sembra aver appreso perfettamente Samanta Togni. Di recente c’è stato un inaspettato ritorno di fiamma nella sua vita affettiva: nonostante avesse annunciato pubblicamente che il suo matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo fosse ormai in frantumi, si è recata a Londra per raggiungerlo. A quanto sembra, dopo il tumulto è tornata la calma. Facciamo un veloce recap delle ‘scorso puntate’: qualche tempo fa l’ex danzatrice ha lasciato Dubai, dove si era stabilita per convivere con il ‘dottore’ che lavora nell’emirato. Una volta rientrata in Italia, ha rivelato a DiPiù il suo desiderio di ritornare in televisione e ha annunciato che il suo rapporto con Russo stava crollando. Ha persino pubblicato alcuni post su Instagram pieni di dolore, confermando la grave crisi matrimoniale. Poi il colpo di scena decisivo: domenica 8 settembre, la coppia si è riunita nella capitale britannica.

Mario Russo appare a Londra insieme alla moglie Samanta Togni: “Ci troveremo sempre”

“A volte potremmo trovarci su strade divergenti, ma ciò che conta è che, alla fine, come un GPS, ritroveremo sempre il nostro percorso, Samanta”. Queste le parole di Russo in un post su Instagram, accompagnato da una foto romantica con la moglie, che ha risposto pubblicando un emoticon a forma di cuore. Quindi, dopo tanto struggimento, sembra che la crisi sia risolta e che il matrimonio, celebrato nel 2020, non si sia definitivamente sfasciato. Nei giorni precedenti, l’ex protagonista di Ballando con le Stelle, prima di volare a Londra per unirsi al marito, ha condiviso su Instagram un post toccante, che rifletteva chiaramente il suo dolore per la difficile situazione sentimentale attraversata. Un particolare commento aveva colpito molti: “Muori quando vieni tradito”.

Leggendo una particolare affermazione, molti hanno presupposto che la crisi coniugale avesse avuto origine da possibili infedeltà del medico. Togni, però, è intervenuta immediatamente sulla questione, affermando a una utente chiamata Emma, che i guai non erano dovuti a questioni di tradimento. Quindi, il suo riferimento all’essere traditi era inteso in un’accezione più ampia, che non riguardava questioni sentimentali. E ora, cosa accadrà? Samanta deciderà di ritornare a vivere a Dubai o rimanere stabilmente in Italia? Le decisioni verranno prese a suo tempo. Ma nel frattempo, è stato risolto l’aspetto più importante: il matrimonio può andare avanti, la crisi è passata.