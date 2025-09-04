La nuova stagione di Matrimonio a prima vista 15 è finalmente arrivata, e promette emozioni, sorprese e colpi di scena! Chi riuscirà a trovare l’amore vero e chi resterà single? Ecco tutte le coppie ufficiali e i cuori solitari di questa stagione imperdibile.

Matrimonio a prima vista: tutti i dettagli sul programma

Matrimonio a prima vista Italia è un reality show che mescola intrattenimento televisivo e esperimento sociale, trasmesso su Real Time dal 19 maggio 2016.

Il programma segue sei single – tre uomini e tre donne – che si incontrano per sposarsi con perfetti estranei selezionati da un gruppo di esperti in psicologia, sociologia e life coaching. L’intento è verificare se sia possibile costruire un legame solido partendo da una conoscenza “alla cieca”, con il supporto costante dei professionisti che monitorano compatibilità, dinamiche relazionali e sviluppo del rapporto.

Ogni stagione si sviluppa attraverso più puntate, durante le quali le coppie affrontano sfide, momenti di vicinanza e colloqui con gli esperti. Al termine del percorso, gli innamorati devono scegliere se proseguire insieme o separarsi, con l’episodio finale che rivela le decisioni di ciascun partecipante.

Matrimonio a prima vista, arriva la nuova stagione: ecco chi sono i protagonisti

Oggi sono state finalmente svelate le prime immagini delle coppie della quindicesima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, il celebre programma di Real Time in cui tre sconosciuti si incontrano per la prima volta davanti all’altare. Le prime due puntate di questa stagione sono già disponibili su Discovery+, mentre la messa in onda in chiaro è prevista per mercoledì 10 settembre alle 21.30 su Real Time. Scopriamo insieme i sei single protagonisti di questa edizione.

Con l’arrivo della psicologa Giulia Davanzante, subentrata a Mario Abis, i tre esperti confermati – Andrea Favaretto e Nada Loffredi – hanno formato le seguenti coppie: Melissa e Matteo, Roberta e Dario, Roberta e Luca.

Melissa Cicciari, 28 anni, è originaria della provincia di Monza e lavora come estetista. La sua quotidianità è fatta di sorrisi, chiacchiere e passione per il lavoro: il centro estetico è per lei una seconda casa. Cresciuta in una famiglia solidale e aperta, Melissa considera la madre la sua migliore amica e il padre l’uomo della sua vita. Nel tempo libero ama lo shopping, riposare e negli ultimi anni ha dato una svolta al proprio look.

Matteo Conca, 34 anni, vive a Bollate ed è logistic manager. Ama il suo lavoro perché gli permette di entrare in contatto con molte persone. Ha un rapporto speciale con madre, zie e sorella minore, mentre il padre è scomparso nel 2020. Appassionato di calcio da sempre, pratica questo sport da 30 anni e ogni domenica gioca in una squadra locale a Paderno Dugnano, continuando così la tradizione iniziata con il padre.

Roberta Bardonaro, 34 anni, nata a Caltanissetta, lavora come clinic manager a Milano, dove vive in affitto. Ha un ottimo legame con i genitori e nel tempo libero si dedica alla lettura, alla cucina, alla musica e alle passeggiate con la sua cagnolina. Ama trascorrere momenti con le amiche e godersi le piccole gioie della vita quotidiana.

Dario Del Vecchio, 37 anni, è un videomaker originario di Bari che vive a Milano e lavora nella produzione di live streaming e come operatore grafico per eventi sportivi. Ha un rapporto stretto con madre e sorella maggiore e, orfano di padre dal 2016, conserva un legame profondo con i ricordi della sua infanzia. Appassionato di sport, motori e canottaggio agonistico, Dario ama vivere la vita all’insegna dell’energia e della passione.

Roberta Bardonaro, 28 anni, vive a Torino e lavora come addetta alle vendite. Grazie al lavoro è riuscita a realizzare il sogno di acquistare casa e vivere in autonomia. Molto legata alla famiglia, è appassionata di musica, dai vinili ai concerti dal vivo, e ama viaggiare in compagnia del fratello e del padre, vivendo ogni esperienza come un momento speciale.

Luca Merlo, 36 anni, originario di Melzo, lavora come operaio in una catena di supermercati. Uomo d’altri tempi, con una forte etica del lavoro, si definisce dolce e romantico. La famiglia e gli amici sono al centro della sua vita. Apprezza la natura, le passeggiate all’aria aperta, le gite in montagna e le terme, e sogna di possedere un giorno un piccolo terreno per coltivare il proprio orto.